Ostumfahrung: Böser Brief an Kardinal Schönborn

Wie berichtet, hat die Bürgerinitiative „Vernunft statt Ostumfahrung“ eine Online-Petition gegen den Bau der 4,8 Kilometer langen Trasse initiiert und teils prominente Gesichter als Werbeträger gewonnen. Einer davon ist Franz Scharl, der vor 20 Jahren Kurat in Wiener Neustadt war. In einer Videobotschaft findet der Geistliche klare Worte gegen das „Zubetonieren wertvoller Böden.“

Die Reaktion aus der Stadt ließ nicht lange auf sich warten. ÖVP-Vizebürgermeister und Nationalrat Christian Stocker fand es „bemerkenswert“, dass sich jemand „vom Stephansplatz in Wien aus in verkehrspolitische Themen der Stadt einmische“, die Erzdiözese Wien aber gleichzeitig all ihre Pfarrkindergärten in Niederösterreich aus Kostengründen schließt. Auch zwei Kindergärten mit 40 Plätzen in Wiener Neustadt sind davon betroffen.

Nun springen sogar die „Katholische Aktion der Erzdiözese Wien“ und die ARGE Schöpfungsverantwortung für Scharl in die Bresche. In einem offenen Brief an Stocker setzte es, für den sonstigen Umgangston einer Kirchenorganisation, doch recht markige Worte. Man empfinde es als „ungeheuerliche Entgleisung“, Weihbischof Scharl über die Medien so etwas auszurichten.