Kirche schließt all ihre Kindergärten in Niederösterreich

Der Kirche laufen die Schäfchen davon. Im Vorjahr ist die Zahl der Kirchenaustritte in Österreich um fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, 67.583 Personen kehrten der katholischen Kirche den Rücken zu. Trotz dieser Entwicklung will die Erzdiözese Wien ihr Betreuungsangebot mit christlich-religiöser Erziehung für die Kleinsten in Niederösterreich aufgeben Aus „Kosten- und Effizienzgründen“, so die Diktion, schließt die Erzdiözese in zwei Jahren all ihre neun Pfarrkindergärten mit 420 Plätzen im Bundesland.

Die Entscheidung stößt vor allem in den betroffenen Gemeinden auf wenig Verständnis. Jahrzehntelang ist die Kirche in den Pfarrkindergärten ihrem Auftrag nachgekommen, „soziales und christliches Engagement für gelebte Nächstenliebe“ zu vermitteln. Das geht aber nicht mehr um jeden Preis.

Tropfen auf dem heißen Stein

Weil die Fördersituation in NÖ so sei, dass die Erzdiözese zu viel an Eigenmittel zuschießen müsse, legt die Kirche die noch neun verbliebenen Standorte (Leopoldsdorf, Baden, Neunkirchen, St. Valentin, Pottschach, Wimpassing, zweimal Wiener Neustadt und Zillingdorf) endgültig still. Trotz des Elternbeitrags und der Subventionen müsse die Kirche für die 420 Plätze jährlich 390.000 Euro zuschießen, erklärt dazu der Sprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller.

Dies sei allerdings nur der Tropfen auf dem heißen Stein. „Wegen dringender Sanierungen wären in den kommenden Jahren zusätzlich fünf Millionen Euro an Investitionen notwendig. Das ist weder den Kirchenbeitragszahlern noch den Eltern zuzumuten“, sagt Prüller.