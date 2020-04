Kindergärten, die ums Überleben kämpfen

Das Land Niederösterreich hat bereits angekündigt, dass es finanzielle Unterstützung für die Privaten geben wird. In welcher Form und wann ist aber noch offen. Auch betroffen sind beispielsweise Betreuungseinrichtungen des Hilfswerks an 52 Standorten in NÖ. „Wir hanteln uns momentan von Woche zu Woche“, sagt Cornelia Kalmer, die Leiterin der Kinderbetreuung beim Hilfswerk.

Die Auslastung der Kindergruppen liegt bei nur etwa zwei Prozent. Der wiedergeöffnete Handel hat daran zumindest diese Woche noch nichts verändert. „Wie ausgelastet wir nächste Woche sind, wissen wir erst am Freitag“, sagt Kalmer. Auch die Landeskindergärten sind geöffnet und betreuen nach Bedarf. Momentan liegt die Auslastung dort laut Land NÖ mit dem Stand von Mittwoch bei knapp drei Prozent – etwas mehr als zuvor, aber nach wie vor sehr niedrig.

Plätze könnten knapp werden

Steige die Auslastung plötzlich drastisch an, könnte es in den Kindergärten aber sogar zu wenig Platz geben, warnt Kalmer vom Hilfswerk. Die Gruppengröße muss nämlich aufgrund der Sicherheitsbestimmungen momentan noch deutlich kleiner gehalten werden also normalerweise. Räumlich könnte es also knapp werden, steige der Andrang zur Kinderbetreuung demnächst wieder deutlich.