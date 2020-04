Coronavirus: Neos wollen Krisenplan für Kindergärten

"Die Krise zeigt, wie problematisch es ist, dass Länder und Bund 'in guten Zeiten' kein Bundesrahmengesetz für die Elementarpädagogik zustande gebracht haben", so Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Die Kindergärten bräuchten eine Perspektive, etwa klare Vorgaben zu aktuell zumutbaren Gruppengrößen. Schutzausrüstung, Abläufe wie Reinigung und Desinfektion und Personaleinteilung müssten rechtzeitig auf jene Phase des Notbetriebs abgestimmt werden, in der wieder mehr Kinder in die Einrichtungen kommen werden.

Für ausreichend Personal und nicht zu dicht besetzte Gruppen dürften Pädagoginnen auch nicht in Kurzarbeit geschickt werden, wie das bei privaten Betreibern vereinzelt der Fall sei. Außerdem müssten aus Sicht der Neos auch Privatkindergärten für den Entfall von Elternbeträgen entschädigt werden, damit ihr Angebot auch in Zukunft gesichert ist.