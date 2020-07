Kindergärten sperren zu: Kirche kommt nicht gut weg

Der KURIER-Bericht über die geplante Schließung aller Pfarrkindergärten der Erzdiözese Wien in NÖ hat für Aufregung gesorgt. Nicht nur betroffene Eltern laufen gegen das für 2022 angekündigte Aus der neun Standorte (420 Betreuungsplätze) Sturm. Auch die Politik zeigt sich über die Vorgangsweise der Kirche entrüstet.

„Wir sind etwas befremdet über Art und Weise und die Argumentation, die hier von der Erzdiözese an den Tag gelegt wird“, sagt der Stadtparteiobmann der ÖVP Wiener Neustadt, Nationalrat Christian Stocker. Mit dem Dom- und dem Pfarrkindergarten Herz Mariä verliert die Stadt gleich zwei beliebte Betreuungseinrichtungen. Und das in einer Zeit, in der fast mehr Nachfrage als Platzangebot in Kindergärten herrscht.