Ostspange: Himmlischer Protest zu irdischem Thema ärgert ÖVP

Grundsätzlich ist der Verkehr und all seine Auswirkungen ein irdisches Problem. Dass sich nun auch die Kirche – in Person von niemand geringerem als dem Wiener Weihbischof Franz Scharl – in Verkehrs- und Bauangelegenheiten in Wiener Neustadt einmischt, ist so vermutlich noch nicht vorgekommen. Die Volkspartei reagiert auf den öffentlichen Auftritt eines so hochrangigen geistlichen Würdenträgers gegen den Bau der Ostumfahrung jedenfalls schwer irritiert.

Kaum ein Thema spaltet derzeit Wiener Neustadt und Umgebung so sehr in zwei Lager, wie die 4,8 Kilometer langen Ostumfahrung. Während laut Straßenplanern das Projekt eine 20-prozentige Verkehrsentlastung in der Stadt und 40 Prozent für die Nachbargemeinde Lichtenwörth bringen soll, torpedieren Umweltschützer, eine Bürgerinitiative und die Grünen die Straße mit allen Mitteln. Unter dem Titel „Vernunft statt Ostumfahrung“ hat eine Bewegung nun eine Online-Petition gegen den Bau initiiert und mehr oder weniger prominente Gesichter als Werbeträger gewonnen.