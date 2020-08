Lust auf Lehmbau kehrt zurück

Wer im Gebäudeinneren klassisches Bürofeeling erwartet, wird positiv überrascht: Das Erdgeschoss fungiert als kommunikativer Treffpunkt für Besucher und Alnatura-Mitarbeiter. Und im Atrium wähnt man sich unter freiem Himmel. Denn Holzdach und transparente Stirnfassaden holen viel Sonnenlicht ins Haus. Im Westen tut sich freier Blick auf die hohen Kiefern des angrenzenden Waldes auf.

Spielerisch flexibel

Geschwungene Ebenen geben dem Haus spielerische Leichtigkeit. Öffentliche und interne Zone gehen fließend ineinander über. Treppen, Brücken und Stege vernetzen die auf drei Stockwerken liegenden Bürobereiche.

Statt starr abgegrenzter Räume ist alles auf offene Flexibilität getrimmt. Das Gebäude und der Campus lassen den Mitarbeitern die Wahl, wo sie tätig werden wollen – vom Lümmelbrett an der Galeriebrüstung, „privaten“ Räumen und Sitznischen in Lehmwandfenstern bis zum Holzdeck am Seerosenteich.