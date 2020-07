Neuer Glanz für Brüssels Muntcentrum

Von den fünf aus mehr als 50 in die engere Wahl gezogenen Projekten des Designwettbewerbs überzeugte die Einreichung des norwegischen Büros Snøhetta gemeinsam mit den belgischen Binst Architects die Jury, die vom Brüsseler „Bouwmeester” koordiniert wurde. Vielseitigkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität stehen bei dem Entwurf im Vordergrund.

Das 63 Meter hohe Büro- und Geschäftszentrum wurde in den 1970er Jahren erbaut. Es beherbergt unter anderem das Einkaufszentrum „The Mint“ (dt.: die Münze). Die Stadt Brüssel und der belgische Postdienstleister bpost, bisherige Gemeinschaftseigentümer des von ihnen gemeinsam genutzten Büroteils, haben diesen an ein Konsortium unter Leitung der Investmentfirma Whitewood im Vorjahr verkauft. Ab 2021 befinden sich die zentralen Post-Dienste im „Multi Tower”, dem renovierten Philips Tower am Place de Brouckère gegenüber dem Centre Monnaie.