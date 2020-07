EU Mies Award zu Gast in Wien

Jurorin Fitz: „Der EU Mies Award ist ein Seismograf für das Architekturgeschehen in Europa. Zugegebenermaßen nicht unbedingt für die Masse des alltäglichen Baugeschehens, aber für das transformative Potential, das Architektur im besten Fall auftun kann“.

Architektur beeinflusst Zukunft

Was Architektur zu den großen Fragen unserer Zeit beitragen könne, sei wichtig. Dazu zähle der Umgang mit Ressourcen, aber auch die Wohnungs- und Bodenfrage. Und das, was Architektur in Sachen sozialer, ökonomischer und ökologischer Gerechtigkeit und Zusammenleben in der zunehmend diversen Gesellschaft leisten könne.