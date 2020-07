Die Brücke als Rathaus

In der atemberaubenden färöischen Landschaft gelegen, verschmilzt das 750 m² große, einstöckige, schwarze Gebäude mit seinem begrünten Dach fast mit der Landschaft. Erst beim Blick vom Flussufer hinauf offenbart es sich in voller Größe. Das asymmetrische Dach neigt sich leicht zu beiden Flussufern hin ab. So kann man über den Rasen schreiten. Die raumhohen Fenster an der Nord- und Südfassade geben das Innenleben preis.