Zaha Hadid baut Öko-Häuser mit Ikea-Effekt

Bei der Planung desselben stand das Thema Umweltschutz schon zu Beginn an oberster Stelle, wie man bei Zaha Hadid Architects betont. „Die Häuser werden die lokale Wirtschaft stärken und gleichzeitig der Erde helfen“, heißt es offiziell sogar. Und weiter: Man wolle mit diesem Projekt beweisen, „dass sich Nachhaltigkeit und Stil keineswegs ausschließen“.

Wie Ikea für Große

Somit war also das Thema der Bauweise von vornherein klar: Holz musste her! Und eben dieser Entschluss entpuppte sich in Folge als wegweisend für alle weiteren Maßnahmen. Die Sache ist nämlich diese: Holzbauten werden dank modernster Technik keineswegs vor Ort errichtet. Vielmehr werden einzelne Module in eigenen Fertigungshallen hergestellt, die am Baugrund nur noch miteinander verschraubt werden. Ein bisschen wie Ikea für Große, kann man sagen.