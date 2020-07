Entfaltung Richtung Energiewende

Ein Schritt näher zur Energiewende: Nach zweieinhalbjähriger Planungs- und rund 13-monatiger Bauzeit wurde es vor kurzem in der Schweiz entfaltet, das riesige Solarfaltdach am Kronberg. „Die Anlage ist in dieser Bauweise, installiert über einem Parkplatz, weltweit einzigartig”, heißt es bei der St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK), die das Photovoltaik-Faltdach in Kooperation mit der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG in Betrieb genommen hat.