Den weltgrößten Holzbau zu realisieren, hätte perfekt zum Credo der niederländischen Architekten gepasst. Schließlich plädiert Maas seit Jahren mit Leidenschaft dafür, viel Grün in die Städte zu holen und nachhaltig zu bauen. Doch ohne Bauherren, die offen für umweltfreundliche Konzepte sind, sei man dabei oft auf verlorenem Posten.

Architekten im Kreuzfeuer der Kritik

Dass MVRDV am aktuellen Wettbewerb teilnahm, sorgte für Kritik. Dass Architekten, die „grüne“ Ideen propagieren, ins Kreuzfeuer geraten, wenn sie Projekte angehen, die an diesem Vorsatz zweifeln lassen, ist allerdings kaum überraschend. Im Fall des Auftrags für den russischen Ölkonzern könnte Nikken Sekkei ähnliches beschieden sein. Immerhin jubelte das Studio jüngst über einen MIPIM „Future Projects“-Award 2020 in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ für sein „W350 Plan“ in Tokio.

Holzbau-Entwurf als grünes Exempel

Doch jetzt zurück zum faszinierenden „Timber Office“. Obwohl der Traum vom weltgrößten Holzbau nun doch nicht in Erfüllung geht: Es lohnt sich, das ambitionierte Konzept der renommierten niederländischen Architekten näher zu betrachten. Schon deshalb, weil es das „Green Shift“-Ideal des MVRDV-Teams deutlich macht.