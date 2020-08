Die Gondel zur Klimawende

Der Spiral Tower ist ein architektonischer Eye Catcher und das erste klimaneutrale Fahrgeschäft der Welt.

Konsortium, Spiral Tower

„Der Spiral Tower ist ein architektonischer Eye Catcher und das erste klimaneutrale Fahrgeschäft der Welt“, preist das Konsortium aus vier in Holland ansässigen Unternehmen seinen Entwurf an. KCI The Engineers gelten als Initiatoren des Projektes und haben bereits High-Tech-Konzepte für Riesenräder wie das London Eye geliefert. Die Antriebs- und Steuerungstechnik kommt vom Industrieunternehmen Bosch Rexroth, die Stahl-Leichtkonstruktion vom Stahlbauunternehmen Hillebrand. Für das futuristische Design des Gondelturms ist die Kreativagentur Northern Light verantwortlich.

Sonne, Wind und Rekuperation

Der Antrieb des Spiral Towers erfolgt komplett energieautark. Über integrierte Photovoltaik-Elemente und einem Windrad an der Spitze des Turms wird genügend grüner Strom erzeugt, um die Gondeln in Bewegung zu setzen. Zudem erzeugen die Kabinen bei ihrer Abwärtsbewegung selbst Energie. „Die innovative Konstruktion sorgt dafür, dass sich die autonom betriebenen Kabinen wie magisch nach oben schrauben und auf ihrem Weg nach unten Energie zurückgewinnen, ähnlich wie bei Elektroautos“, sagt Peter Doesburg von Bosch Rexroth.

https://youtu.be/TqxayrFO73E

Rekuperation ist der technische Fachbegriff für diese Form der Energierückgewinnung, die beispielsweise auch beim Bremsvorgang von Elektroautos genutzt wird. Dabei wird Bewegungsenergie durch Einspeisen in einen Speicher oder ein Netz wieder verwertbar gemacht. Sind Energieverbrauch und Rekuperation gleich groß, spricht man vom utopischen Konzept des Perpetuum Mobile. Dieses Ziel liegt zwar noch in weiter Ferne, aber allein in der Nutzung der Schwerkraft liegt ein enormes Potenzial an Energieeinsparung.

Der Betrieb passt sich dem Fahrgastaufkommen und dem momentanen Bedarf an, wodurch eine hohe Energieeffizienz erreicht wird.

Peter Slavenburg, Geschäftsführer Northern Light

Der Spiral Tower kann zwischen 60 und 150 Meter hoch gebaut werden. Der zentrale Stahlmast trägt bis zu 16 Kabinen, in denen jeweils zwölf Personen Platz haben. Drei bis zehn Minuten dauert eine Fahrt mit der Öko-Aussichtsgondel, bei der Fahrgäste eine ungestörte 360 Grad-Aussicht genießen können.

Minimaler ökologischer Fußabdruck

Das Design-Team von Northern Light nahm das Konzept eines herkömmlichen Riesenrades und stattete es mit zukunftstauglichen Ideen aus. „Weltweit werden immer mehr Riesenräder gebaut, und wir hatten das Gefühl, diese Attraktionen könnten wesentlich nachhaltiger, innovativer und effizienter sein“, sagt Peter Slavenburg, Geschäftsführer der Design Agentur Northern Light.