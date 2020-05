Aufstand gegen neues Sparpaket

Am Vormittag war es in Athen noch gespenstisch ruhig. Der mittlerweile dritte Generalstreik innerhalb von sechs Wochen hatte das öffentliche Leben lahmgelegt. Ab Mittag wälzten sich dann Menschenmassen Richtung Parlament. „ Aufstand für den Umsturz des Sparprogramms“, wurde skandiert. Mit lauten Protesten wollen die Griechen verhindern, dass am Mittwochabend im Parlament das nächste Sparpaket beschlossen wird. 13,5 Milliarden Euro schwer soll dieses Paket sein. Einschnitte bei Pensionen, Beamtenbezügen und beim Kindergeld sind ein Teil davon.

Grausam für die Betroffenen, die Regierung hat dennoch keine Wahl. Sie ist dazu gezwungen, nicht nur die Staatsausgaben zu senken. Und sie muss dafür sorgen, dass die Lohnkosten sinken. Was die Entwicklung der Einkommen betrifft, hat Griechenland in den Jahren vor dem Ausbruch der Schuldenkrise weit über seine Verhältnisse gelebt. Die Löhne stiegen viel stärker als in anderen Ländern. Damit büßte Griechenland enorm an Wettbewerbsfähigkeit ein. „Ein neues Gleichgewicht bedeutet niedrigere Realeinkommen“, stellte Klaus Regling, Chef der Euro-Rettungsfonds EFSF und ESM, bei einer Veranstaltung in Wien trocken fest. Länder wie Brasilien oder Thailand hätten in ihren jeweiligen Krisen Ähnliches durchgemacht. „Deshalb stehen die jetzt so gut da“, so Regling.

Ein Stück dieses harten Weges hat Griechenland immerhin schon geschafft. Seit 2009 sind die Lohnstückkosten um elf Prozent gesunken, die Wirtschaft ist wieder wettbewerbsfähiger geworden.