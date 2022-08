AMS-Kopf: Es gibt "viele Schrauben" um Arbeitskräftemangel zu lindern

"Wenn die Regierung noch etwas tun will, soll sie die Anreize zur Frühpension einschränken", sagte Kopf im Hinblick auf den Arbeitskräftemangel. Man könne auch "langfristig etwas im Bildungssystem" machen. "Wir verlieren noch zu viele, die wir eigentlich höher ausbilden könnten." Durch die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte erwartet sich der AMS-Vorstand keinen starken Zuzug von Arbeitskräften von außerhalb der EU nach Österreich. Die Arbeitskräftesuche in unmittelbaren und näheren Nachbarstaaten in der EU sei für heimische Unternehmen wohl zielführender als in Südostasien, so Kopf.

Hohe Dynamik am heimischen Arbeitsmarkt

Ende Juli waren 137.826 offene Stellen als sofort verfügbar beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Gegenüber dem Vorjahresmonat belief sich der Stellenzuwachs auf 22 Prozent, gegenüber Juni sanken die Stellenanzeigen beim AMS aber leicht.