AMS-Chef Kopf: "Wir haben einen noch höheren Bedarf als vor der Pandemie"

Johannes Kopf: Die Leute sind da, wir haben Hunderttausend Beschäftigte mehr als vor der Pandemie. Und wir haben einen noch höheren Bedarf als vor der Pandemie. Was wir durch die Pandemie erlebt haben, war einzigartig: zuerst der massive Einbruch, dann die schnelle Erholung. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat uns völlig überrascht. Allein in der AMS-Job-App haben wir 150.000 offene Stellen. Insgesamt sind es mehr als 250.000. Und erstmals seit zehn Jahren sind weniger als 300.000 Menschen ohne Beschäftigung, davon 70.000 in Schulung, die sind also auch nicht verfügbar.

Und die beiden Seiten – offene Stellen und Arbeitslose – gehen nicht zusammen.

Kopf: Nein, das tut es oft nicht. Weil Leute etwas anderes suchen, weil sie kleine Kinder haben, weil sie nur Pflichtschule haben und aus diesen oder anderen Gründen für viele Jobs nicht geeignet sind.

Es passiert so viel gleichzeitig: die Wirtschaft läuft auf Hochtouren, die Covid-Zeit hat aber zu Veränderungen bei den Mitarbeitern geführt.

Kocher: Viele Menschen haben gemerkt, dass sie nicht mehr unbedingt Vollzeit arbeiten müssen. Viele Junge wollen weniger arbeiten. Es gibt Verschiebungen: Mitarbeiter gehen aus den Branchen raus, die stark von Covid betroffen waren, etwa Pflege oder Gastronomie oder Flugverkehr, und in die Branchen, die weniger betroffen waren.

Und ausländische Arbeitskräfte fehlen.

Kopf: Österreich war als Wirtschaftsstandort verwöhnt. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt pro Jahr 50.000 zusätzliche Arbeitskräfte auf dem Markt gehabt. Aus dem Ausland, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Kroaten, viele Deutsche, dann Geflüchtete. Und Österreicher, weil man etwa an den Pensionsschrauben gedreht hat, was mehr Menschen in Beschäftigung gehalten hat. Diese Anstiege hören auf.

Wir gehen in eine Phase, in der sich die Knappheit verfestigt, aufgrund der Demografie.

Kocher: Ja, weil die Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt kommen, nur halb so groß sind wie jene, die in Pension gehen. Da kommt zwar eine Zuwanderung hinzu, aber insgesamt geht das Arbeitskräftepotenzial zurück.