Weiter Rückgang bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit

Es gebe immer noch eine "einigermaßen positive Entwicklung am Arbeitsmarkt", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, konnte er berichten: 297.000 Menschen sind arbeitslos (227.000) oder in Schulung (70.000). Damit ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Vorwoche um ca. 1.000 Personen gesunken. Die aktuellen Werte liegen auch unter jenen des Vorjahres - und auch jenen "vor Corona (2019). In Kurzarbeit sind zur Zeit 28.000 Personen.

Kocher präsentierte auch Zahlen zur Arbeitsintegration von nach Österreich geflohenen Ukrainern: Ende Mai waren 6.850 beim AMS vorgemerkt und somit auf Jobsuche. Auffällig dabei: Der hohe Anteil an Personen mit akademischer Ausbildung, der bei knapp einem Drittel (31 Prozent) liegt. 34 Prozent haben einen Pflichtschulabschluss, 12 Prozent eine höhere Ausbildung, 6 Prozent können einen Lehrabschluss vorweisen und 3 Prozent haben eine mittlere Ausbildung; die restlichen 15 Prozent konnten mangels ausreichender Informationen keinem Bildungsniveau abschließend zugeordnet werden.

Der Bildungsstatus sei bei vielen Vertriebenen also sehr gut, fasste der Arbeitsminister den Befund zusammen.