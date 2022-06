AMS-Chef Johannes Kopf: "Tanzen ist wie guter Sex"

KURIER: Professionell betreiben das auch nur wenige DJs in Österreich. Denn vom Auflegen alleine, lässt es sich nur schwer leben.

Johannes Kopf: Das stimmt. Die Anziehungskraft des Berufs Discjockey ist zwar groß, aber in der Realität ist das oftmals eine prekäre Angelegenheit: Die meisten DJs machen das nebenberuflich und sind selbstständig tätig. Was es kaum gibt, sind feste Anstellungsverhältnisse. Deshalb finde ich es auch gut, dass letztes Jahr der DJ Steve Hope mit anderen die DJ-Gewerkschaft „Deck“ gegründet hat, um die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu verbessern.

Wie viele arbeitslose DJs sind derzeit im AMS-System gemeldet?

Im Vorfeld des Interviews habe ich mir die Zahlen angeschaut. Aktuell sind es 40 DJs, die arbeitslos gemeldet sind. Im April 2020, zu Beginn der Pandemie, waren es noch viel mehr – so um die 120 Personen. Da sind aber nur jene DJs inkludiert, die eine Anstellung hatten.

Wie sind Sie zum Auflegen gekommen?

Musik hat mich schon immer interessiert. Also genauer gesagt: das Musikhören. Denn ich beherrsche leider kein Instrument wirklich, bin auch nicht sehr musikalisch. Angefangen habe ich mit dem DJ-Dasein als Student. Aufgelegt habe im Freundeskreis, bei Geburtstagspartys und Hochzeiten. Es ist ein Hobby, mit dem ich mich regelmäßig beschäftige. Ich höre viel Musik, laufe ständig mit offenen Ohren durch die Gegend und halte mich am Laufenden. Tipps geben mir natürlich auch meine drei Söhne. Im vergangenen Jahr habe ich rund 80 neue Songs in meine Vorauswahl aufgenommen. Schlussendlich haben es rund 30 Lieder in meine DJ-Kollektion geschafft, weil sie jene Tanzbarkeit erfüllen, die mir gefällt.

Wie würden Sie diese Tanzbarkeit beschreiben?

Eine Mischung aus klassischem Pop – beginnend ab den 80er-Jahren bis zu ganz modernen Nummern –, elektronischer Tanzmusik sowie Electro Swing. Teilweise sind auch ausgefallene Dinge wie zum Beispiel Balkan-Rock-Stücke dabei – einfach Lieder, wo ich der Meinung bin, dass sie einen guten Groove haben und tanzbar sind. Tanzen ist etwas, bei dem so viel positive Energie, so viele Endorphine freigesetzt werden, Tanzen ist da wie guter Sex. Es gibt DJs, die sind große Künstler und machen ihre eigene Musik. Ich sehe meine Arbeit als DJ eher als Handwerk, als Dienstleistung an die Tanzenden. Das bedeutet für mich dann auch, dass ich durchaus auch Sachen spiele, die mir persönlich gar nicht so gut gefallen. Wenn der Abend schon fortgeschritten ist, es am Dancefloor kocht, spiele ich auch durchaus einmal so Hadern wie „Gloria“ von Umberto Tozzi. Ich freue mich einfach, wenn die Leute Spaß haben, am Ende eines Abends glücklich nach Hause gehen.