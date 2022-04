AMS-Chef: Was am Arbeitsmarkt passiert, wenn das Energie-Embargo kommt

"Die Auswirkungen auf die Industrie – von Metall über Chemie bis Lebensmittel – wären enorm. Wir würden in die Rezession fallen", sagt Kopf. Zudem käme es zu einer "Renaissance der Kurzarbeit im sechsstelligen Bereich". Zur Erinnerung: Zum Höhepunkt der Pandemie waren mehr als eine Million Menschen in Kurzarbeit. Kostenpunkt bisher: 9,5 Milliarden Euro. "Kurzarbeit ist ein gutes Medikament, aber es macht doch abhängig. Soll heißen: Es verhindert, Strukturen und Anpassungen, die notwendig sind, auch umzusetzen." Was Kopf meint, macht er an einem praktischen Beispiel fest: "Im Kongress-Tourismus in Salzburg waren Menschen in Kurzarbeit und zehn Kilometer entfernt Hotels, die unter Arbeitskräftemangel stöhnten. Das war die Absurdität."