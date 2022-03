Kocher: „Anreize für reguläre Beschäftigung“

Man kann geringfügig dazuverdienen. Kombiniert mit Schwarzarbeit verdienen niedrig Qualifizierte am Ende oft mehr als in einem Beschäftigungsverhältnis.

Da müssen wir Anreize setzen, eine reguläre Beschäftigung anzunehmen. Ein Zuverdienst könnte zeitlich befristet oder auf spezifische Fälle beschränkt werden. Wobei es auch Unternehmen gibt, die praktisch nur geringfügig Beschäftigte anstellen. Die Zumutbarkeitsbestimmungen hingegen sind in Österreich relativ streng.

Was tun mit älteren Arbeitssuchenden, die schwer einen Job finden?

Im Prinzip gibt es für Ältere keinen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz mehr. Aber sie sind teurer, weil viele Kollektivverträge ein starkes Senioritätsprinzip haben. In anderen Ländern, etwa Schweden, verlaufen die Lohnkurven viel flacher. Ältere Arbeitssuchende wären manchmal sogar bereit, für weniger Geld zu arbeiten. Das geht aber nicht so leicht, weil es dann vermutlich in der Firma Beschwerden gäbe und Betriebsräte die KV-Gehaltstabellen verteidigen. Ein großes Problem ist, dass wir beim gesundheitlichen Zustand Älterer Aufholbedarf haben. Wir brauchen zielgenaue Unterstützung Älterer am Arbeitsmarkt.