Wie gesund die Wassermelone wirklich ist

Nicht ohne Grund ist die erfrischende Wassermelone gerade im Sommer so heißbegehrt. "Die in der Wassermelone in Form von Vitamin A, C und Lycopin enthaltenen Antioxidantien wirken als Radikalfänger. Sie fungieren im Sommer als kleiner Sonnenschutz der Haut, sie schützen nämlich Körperzellen vor Oxidation und Schädigung", so Wartmann. Der UV-Schutz erfolgt, indem das Antioxidantien in die Zellmembran eingebaut wird und dort mit freien Radikalen interagiert.

Ein regelmäßiger Konsum von Wassermelone könne die Haut laut Wartmann somit widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung machen: "Sie kann den natürlichen Sonnenschutz der Haut von innen heraus stärken - ist jedoch kein Ersatz für die passende Sonnencreme", warnt Wartmann.