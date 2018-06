Wassermelone: Warum man die Kerne mitessen sollte

Gschmackiger Sonnenschutz

Übrigens: Die Wassermelone ist nicht ohne Grund gerade im Sommer heißbegehrt. "Die in der Wassermelone in Form von Vitamin A, C und Lycopin enthaltenen Antioxidantien wirken als Radikalfänger. Sie fungieren im Sommer als kleiner Sonnenschutz der Haut, sie schützen nämlich Körperzellen vor Oxidation und Schädigung", erklärt Ernährungsberaterin Verena Wartmann in einem früheren KURIER-Interview.

Der UV-Schutz erfolgt, indem das Antioxidant in die Zellmembran eingebaut wird und dort mit freien Radikalen interagiert. "Sie kann den natürlichen Sonnenschutz der Haut von innen heraus stärken - ist aber keinesfalls ein Ersatz für die passende Sonnencreme."