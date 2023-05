Erforscht: Warum Wassermelonen gut fürs Herz sind

Durch ihren hohen Wassergehalt und den geringen Kaloriengehalt sind Wassermelonen vor allem im Sommer beliebt, wenn leichte Kost gefragt ist. Das ist aber nicht alles, was sie zu bieten haben. In zwei neuen Studien wurden die Auswirkungen auf die Qualität der Ernährung und im Besonderen auf die Herzgesundheit untersucht - zumal es wenige Studien gibt, die sich mit der Kürbisfrucht beschäftigen. Was die Wassermelone im Körper bewirkt, muss aber noch erforscht werden.

Wassermelonen enthalten jedenfalls viele Nährstoffe, wie Kalium, Vitamin C und Magnesium. Und auch viele zellschützenden Antioxidantien auf, darunter Lycopin und L-Citrullin, die der Körper zudem auch noch schnell aufnehmen kann.