Hülsenfrüchte sind gesund, unter anderem, weil sie gutes pflanzliches Eiweiß liefern. Doch bei ihrer Verdauung bilden sich im Darm Gase. Das kann wiederum zu Krämpfen, kolikartigen Schmerzen und eben - mitunter geruchsintensiven - Blähungen führen.

Bei Linsen, Bohnen und Co. gibt es jedoch einen einfachen Trick, der das Flatulenz-Problem lösen kann. Vor dem Kochen sollte man Hülsenfrüchte gut waschen, sie abtropfen lassen und anschließend kurz mit kochendem Wasser aufbrühen. Das Wasser wird dann abgeseiht und die Hülsenfrüchte mit frischem kalten Wasser übergossen und über Nacht stehen gelassen. Am nächsten Tag werden sie dann in frischem Wasser weich gekocht. Besteht Zeitmangel, kann es auch schon helfen die Hülsenfrüchte vor dem Kochen nur zu waschen.

Vorher ...

Was man sonst noch tun kann? Bei der Zubereitung "kritischer" Lebensmittel blähungswidrige Gewürze verwenden. Zu Linsen passt Kreuzkümmel, Ingwer (frisch in Scheiben oder getrocknet) kann ebenfalls zum Würzen verwendet und mitgekocht werden. Ähnlich verhält es sich mit Anis und Petersilie. Herzgespann, ein Kraut, das oft bei allen Arten von nervösen Beschwerden wie Herzflattern, Herzschwäche, Herzklopfen und Beklemmungszuständen verwendet wird, enthält herzwirksame Bitterstoffe, die Magen und Leber stärken und die Verdauung unterstützen. Blähungen werden beseitigt.

... und nachher

Sind die Blähungen erst einmal da, kann man mit Fencheltee gegensteuern. Die Inhaltsstoffe entspannen die Muskulatur des Verdauungstraktes und lassen das angesammelte Gas unauffällig entweichen. Die Goldmelisse, als Tee oder im Salat, hilft bei der Verdauung und lindert Blähungen. Ingwer oder Pfefferminze als Tee aufzubrühen und zu trinken schafft ebenfalls Abhilfe.

Was hilft bei Blähungen?