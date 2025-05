In einem Interview mit der Zeit offenbarte die 30-Jährige, sich in palliativer Behandlung zu befinden: "Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar."

Krebs streute in zahlreiche Organe

Nach einer ersten Operation im Sommer 2023 wurden wenige Monate später Metastasen in der Lunge, den Lymphknoten, im Gehirn, Auge, in den Knochen, der Leber und der Nebenniere festgestellt. Der Krebs strahlte vom "Primärtumor am Hals" in verschiedene Organe. Das gab sie auf Instagram bekannt.