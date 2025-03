Daniel und Patrice Aminati wollen ein zweites Mal "ja" sagen

Erneuertes Ehegelübte

Im Gespräch mit der Illustrierten Bunte verrieten die beiden etwa, dass sie gerne weiteren Nachwuchs hätten und einander noch einmal das Jawort geben wollen. Daniel Aminati gab an, "dass es schön wäre, ein zweites Kind zu haben. Und am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patrices Geburtstag, noch mal zu heiraten und unsere Gelübde zu erneuern". Patrice zeigte sich im Bunte-Interview optimistisch: "Was ich dazu passend gehört habe: Wenn du ein klares Ziel hast, wird sich der Weg finden. Das heißt, ich bin sicher, es wird sich noch ein Weg für mich finden, ein Kind zu bekommen, auch wenn es wegen der Tabletten, die ich nehme, ausgeschlossen ist, schwanger zu werden. Und selbst wenn das nicht eintritt, habe ich wenigstens schöne Jahre voller Hoffnung gehabt."

"Absolut uneitel"

Die Ärzte seien jetzt "natürlich sehr vorsichtig geworden, kontrollieren sehr schnell, geben sehr schnell Bescheid", hatte Patrice Aminati zuvor im RTL-Interview erzähöt. "Ich werde jetzt nächste Woche bestrahlt an der Stelle. Ich bekomme keine Chemos, es fallen nicht alle Haare aus, aber durch die Bestrahlung fallen punktuell Haare aus. Aber ich bin da absolut uneitel geworden. Alles, was mich am Leben hält und - wir haben eine kleine Tochter - was unsere Familie aufrechterhält, das mache ich natürlich klaglos."

Das Paar hatte im April 2021 seine Verlobung bekanntgegeben. Im Jahr darauf kam Charly Malika zur Welt.