Wie Guardian berichtet, kam der Fall ans Licht, als zwei Familien unabhängig voneinander ihre Fruchtbarkeitskliniken kontaktierten, nachdem ihre Kinder an Krebs erkrankt waren, der offenbar mit einer seltenen genetischen Variante zusammenhing. Die Europäische Samenbank, die das Sperma bereitgestellt hatte, bestätigte, dass die Variante des Gens TP53 in einigen Spermien der Spender vorhanden war.

"Wir brauchen eine europaweite Begrenzung der Zahl der Geburten oder Familien pro Spender", sagte Dr. Edwige Kasper, Biologin am Universitätsklinikum Rouen in Frankreich. Die Forscherin hatte den Fall auf der Jahreskonferenz der Europäischen Gesellschaft für Humangenetik in Mailand vorgestellt.

Zum Zeitpunkt der Spende im Jahr 2008 war nicht bekannt, dass die seltene Variante mit Krebs in Verbindung steht.

Das Gen wäre mit dem Standard-Screening-Verfahren nicht nachweisbar gewesen und der Spender galt als gesund .

Analysen in Kaspers Labor ergaben jedoch, dass die Mutation wahrscheinlich das Li-Fraumeni-Syndrom verursacht, eine der schwerwiegendsten erblichen Krebserkrankungen.

"Ich habe die Variante mithilfe von Bevölkerungs- und Patientendatenbanken, computergestützten Vorhersagetools und den Ergebnissen von Funktionsstudien analysiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Variante wahrscheinlich krebserregend ist und dass Kinder dieses Spenders eine genetische Beratung erhalten sollten", erklärte Kasper weiter.