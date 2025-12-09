Es klingt wie eine Szene aus einem Hollywood-Film, doch wie die lettische Polizei berichtet, soll ein Mann von seinem zehnjährigen Sohn im Auto herumkutschiert worden sein. Der Vorfall hat sich am 7. Dezember gegen 1:30 Uhr in der Gemeinde Cēsis, Kirchspiel Raiskum ereignet.

Sohn fährt Vater mit 2,6 Promille Die Polizei hielt einen Wagen auf, nachdem sie ein "unsicheres" Fahrverhalten beobachtet hatten. Bei der Kontrolle bot sich den Polizisten ein unerwarteter Anblick: Am Steuer saß ein zehnjähriger Junge, während sein betrunkener Vater auf dem Rücksitz verweilte. Bei dem Mann wurde ein Blutalkohol von mindestens 2,56 Promille festgestellt.

Der Junge wurde nach Hause gebracht, gegen den Vater wurde ein Verwaltungsverfahren wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht eingeleitet.