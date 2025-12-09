Lettland: Sohn (10) muss Auto fahren, weil Vater 2,6 Promille hat
Es klingt wie eine Szene aus einem Hollywood-Film, doch wie die lettische Polizei berichtet, soll ein Mann von seinem zehnjährigen Sohn im Auto herumkutschiert worden sein. Der Vorfall hat sich am 7. Dezember gegen 1:30 Uhr in der Gemeinde Cēsis, Kirchspiel Raiskum ereignet.
Sohn fährt Vater mit 2,6 Promille
Die Polizei hielt einen Wagen auf, nachdem sie ein "unsicheres" Fahrverhalten beobachtet hatten. Bei der Kontrolle bot sich den Polizisten ein unerwarteter Anblick: Am Steuer saß ein zehnjähriger Junge, während sein betrunkener Vater auf dem Rücksitz verweilte. Bei dem Mann wurde ein Blutalkohol von mindestens 2,56 Promille festgestellt.
Der Junge wurde nach Hause gebracht, gegen den Vater wurde ein Verwaltungsverfahren wegen Verletzung seiner Aufsichtspflicht eingeleitet.
Ähnliche Vorfälle
Es gibt Berichte über ähnliche Vorfälle, also Fälle, in denen Minderjährige (oft unter 16 Jahren) im Auto saßen bzw. fuhren - teils erlaubt durch Eltern, teils heimlich.
- Wie Welt berichtet, gibt es einen Fall aus Deutschland: Ein 17-Jähriger nahm sich heimlich das Auto der Eltern und überschlug sich - kurz vor seinem 18. Geburtstag.
- Auch ein deutscher 12-Jähriger aus der Nähe von Münster saß am Steuer, während die Eltern auf Beifahrersitz bzw. Rückbank mitfuhren. Die Polizei leitete Verfahren gegen alle Beteiligten ein.
