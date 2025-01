TikTok-Star und mehrfache Mutter (57) an Krebs gestorben

Vor fünf Jahren wurde bei Deborah eine seltene Form von Weichteilkrebs diagnostiziert. Dabei entsteht ein Leiomyosarkom in den Binde-, Stütz- und Muskelgeweben des Körpers. Weichteilsarkome machen etwa ein Prozent aller Krebserkrankungen aus. Sie sind also sehr selten.

Auch Ehemann verabschiedet sich

Ihr Ehemann Paul richtete ebenfalls bewegende Worte an die Öffentlichkeit und betonte, wie tapfer Deborah ihre letzten Jahre gemeistert hat. "Nach fünf Jahren eines mutigen und unermüdlichen Kampfes gegen den Krebs hat sie uns friedlich verlassen, umgeben von Liebe. [...] Ruhe in Frieden, mein Schatz. Dein Kampf ist vorbei, und du bist frei. Bis wir uns wiedersehen, wirst du immer in meinem Herzen sein", schrieb er in einem bewegenden Beitrag.