Schutzeffekt: So stark senkt körperliche Fitness das Krebsrisiko

Die Deutsche Krebsgesellschaft verweist auf Daten, wonach rund neun Prozent aller Brustkrebsfälle und zehn Prozent aller Darmkrebsfälle in Europa auf unzureichende Bewegung zurückgehen.

Bei Brust- oder Darmkrebs gab es dazu bereits Daten : So haben körperlich sehr aktive Frauen ein 12 bis 21 Prozent niedrigeres Risiko für Brustkrebs im Vergleich zu Frauen, die nur wenig Bewegung machen, ergab bereits 2016 eine Meta-Analyse. Bei Darmkrebs beträgt die Risikoreduktion bei Menschen, die sich viel bewegen, im Vergleich zu solchen, die eher Bewegungsmuffel sind, 19 Prozent - die Auswertung von 126 Studien liegt diesem Prozentsatz zugrunde.

Erste Studie

Jetzt sind auch umfassende Erkenntnisse zum Prostatakrebs publiziert worden: Schwedische Forscherinnen und Forscher werteten die Daten von 57.682 Männern aus. Diese hatten zwischen 1998 und 2019 an jeweils zwei Gesundheitschecks für ihren Arbeitgeber teilgenommen. In der Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 6,7 Jahren erkrankte rund ein Prozent dieser Männer an Prostatakrebs.