Moderator Daniel Aminati trauert um seine Schwester

Der deutsche Fernsehmoderator Daniel Aminati ("Taff") trauert um seine Schwester. In einem emotionalen Posting auf Instagram verabschiedet er sich nun. "Wir sind irgendwo alle Reisende auf der Suche nach Frieden. Und auf unseren Wegen verirren wir uns immer wieder. Aber die meisten finden im Laufe der Zeit glücklicherweise den Weg aus der Dunkelheit zurück in die Zuversicht, die Klarheit. Sie straucheln, fallen, ja - aber schlagen nicht mehr hart auf, weil der Mut ihnen den Auftrieb gibt, den es braucht, um die Flügel kräftig schlagen zu lassen", so Aminati zu zwei gemeinsamen Fotos. "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen."