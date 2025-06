Eltern von 4 Kindern bekommen fast zeitgleich Krebsdiagnose

Seine bewegende Geschichte dokumentiert das Paar nun in den sozialen Medien. Auf TikTok erstellen sie unter dem Namen "ourcancerbattle" eine Art Video-Tagebuch für ihre Kinder.

Diese Nachricht erhielt sie nur wenige Tage, nachdem ihr Ehemann eine ganz ähnliche Schock-Diagnose erhalten hat: "Ihm wurde gesagt, dass er Prostatakrebs im vierten Stadium hat, und eine Woche später erfuhr ich, dass mein Brustkrebs zum zweiten Mal zurückgekommen war und sich ebenfalls im vierten Stadium befindet, weil er sich auf andere Bereiche meines Körpers ausgebreitet hatte", so die Vierfachmutter.

Ihre Kinder geben den Eltern die Kraft, weiterzukämpfen. "Ich bin noch nicht fertig damit, sie aufwachsen zu sehen. [...] Das ist meine Stärke: ihnen zu zeigen, dass man, egal was auf einen zukommt, sich der Situation stellen und sein Bestes geben muss, und wenn man das nicht kann, wird man kämpfend untergehen", sagt Wendy gegenüber WSFA.

Spendenaktion für krebskrankes Ehepaar

Freunde des Paares haben eine "Go Fund Me"-Spendenaktion ins Leben gerufen, um Kosten für die Behandlung und Lebensunterhalt decken zu können. "Wendy und Kevin sind die Art von Menschen, die geben, ohne zu fragen, die grenzenlos lieben und die nie aufhören, für ihre Familie zu kämpfen. Aber dieses Mal brauchen sie Hilfe, um die Last zu tragen", heißt es in dem Beschreibungstext. Mehr als 23.000 US-Dollar (circa 20.000 Euro) wurden inzwischen für die Familie gespendet.