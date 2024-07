Krebs: Warum entwickeln manche Patienten Metastasen und andere nicht?

Ungefähr 5.000 Frauen erkranken in Österreich jedes Jahr an Brustkrebs. „Besonders gefährlich ist es dann, wenn Zellen in andere Gewebe wandern, in andere Organe einwandern und dort Metastasen bilden“, sagt der Genetiker Markus Hengstschläger in der von ihm präsentierten, neuesten Ausgabe des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ auf KURIER.TV. Die Sendung entsteht in Kooperation mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF. Metastasen treten bei rund 30 Prozent der Brustkrebspatientinnen auf. Hengstschläger: "Aber warum tun die Krebszellen das bei bestimmten Patientinnen und Patienten und bei anderen nicht? Welche Rolle spielt das Gewebe rundherum?"

Krebsforscherin: Tumorzellen kommunizieren mit ihrer Umgebung

Diesen Fragen geht die Krebsforscherin Juliane Winkler vom Zentrum für Krebsforschung der MedUni Wien in einem großen, vom WWTF geförderten Forschungsprojekt nach. „Wir wollen verstehen, warum metastatische Zellen sich von den primären Tumorzellen unterscheiden was sie mit dem umliegenden Gewebe anstellen, damit sich die Tumorzellen dort quasi wohlfühlen."

Denn die Tumorzellen kommunizieren mit dem sie umgebenden Gewebe und stehen mit diesem in Verbindung. Während des mehrstufigen Prozesses der Metastasierung passen sich Tumorzellen an verschiedene Umgebungen an, die sich von dem Ursprungsort des Tumors unterscheiden. "Wenn wir das besser verstehen, können wir versuchen, eine Therapie zu finden, um diese Veränderungen im dem gesunden Gewebe aufzuhalten. Denn das gesunde Gewebe muss sich erst einmal so verändert haben, dass sich die Tumorzellen dort auch wohlfühlen, selbst wenn sie dort schlummern.“