Der beliebte Influencer Sidney Raz, bekannt für seine "Life Hacks"-Videos auf TikTok und Instagram, hat mit seinen Fans einen zutiefst persönlichen Schicksalsschlag geteilt: Im September verlor er gemeinsam mit seiner Frau Kelsey ihre ungeborene Tochter in der 26. Schwangerschaftswoche. Die seltene Fehlbildung, die zum Tod des ungeborenen Kinds führte, veranlasste beim 31-Jährigen einen Gang zum Arzt.

Tochter an seltenen Krankheit verstorben Das Kind litt an Holoprosenzephalie – einer seltenen, schweren Fehlbildung des Gehirns, bei der sich die Hirnhälften nicht wie vorgesehen in zwei Hemisphären ausbilden. Die Erkrankung ist laut einer Studie, die in Genereviews veröffentlicht wurde, meist genetisch bedingt und endet häufig bereits in der Schwangerschaft tödlich. Nur ein kleiner Teil der Babys wird lebend geboren.

DNA-Analyse führte zu Krebsdiagnose Im Zuge der Trauerbewältigung ließen Sidney und Kelsey eine genetische Untersuchung durchführen, um die Ursache für die Erkrankung ihres Babys nachvollziehen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass bei Sidney eine Genmutation vorliegt, die in der aktuellen Krebsforschung mit bestimmten Krebsarten – insbesondere Magenkrebs – in Verbindung gebracht wird.

"Tochter hat mein Leben gerettet" Daraufhin nahm der 31-Jährige weitere Untersuchungen vor. Die vorsorgliche Magenspiegelung ergab, dass Sidney tatsächlich an Magenkrebs erkrankt war. Ohne den tragischen Verlust und die anschließende genetische Analyse wäre die Erkrankung vermutlich erst in einem deutlich späteren, gefährlicheren Stadium entdeckt worden. "Ich hatte keinerlei Symptome. Es war allein die DNA meiner Tochter, die mein Leben gerettet hat", sagt Sidney in einem emotionalen Video.

Vollständige Entfernung des Magens Als Folge der Diagnose entschied sich Sidney dazu, eine vollständige Gastrektomie – die operative Entfernung des Magens – durchführen zu lassen. Ein Eingriff ist für den 18. April geplant. Nach der Operation wird die Nahrung direkt von der Speiseröhre in den Dünndarm geleitet – ein Prozess, der erhebliche Anpassungen im Essverhalten erfordert.

"Muss neu lernen, wie man isst" In einem weiteren Video nahm er zu dem drastischen Schritt Stellung: "Kein Magen mehr. Kein Bäuchlein mehr. Aber ich lebe – und das ist alles, was zählt." Er sei dankbar, die Krankheit so früh erkannt zu haben, auch wenn ihm eine große Umstellung bevorstehe: "Ich muss neu lernen zu essen. Ich werde viel mehr kauen müssen und kann nur noch kleine Mengen essen. Aber das ist mir lieber als Krebs." In einem weiteren Video erklärte der 32-Jährige: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas ins Internet stellen würde, aber ich liebe diese Community. Vielleicht hilft meine Geschichte ja auch anderen." Auf Instagram folgen ihm derzeit über eine Million Menschen.