Katja Burkard über Trennung von Mahr: "Mein Mann hat gekämpft wie ein Löwe"

Im Gespräch mit Das!-Moderatorin Ilka Petersen (NDR), erzählt Burkard jetzt mehr: "Ich war auch so ein bisschen auf einem Ego-Trip." Das Ganze habe aber nicht mit "einem anderen Partner" zu tun gehabt. "Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven. Wir haben so oft darüber gestritten und diskutiert." Sie habe überlegt: "Will ich über diese Dinge noch streiten?" und schließlich einen "Stopp" gebraucht. Dann kam es zur Trennung. Burkard erzählt: "Mein Mann hat wirklich gekämpft wie ein Löwe."

Bei einer Veranstaltung von Olivia Jones in Hamburg habe sie dann "wirklich zu viel getrunken" und "hing da so richtig in den Seilen", so die Moderatorin, die sich in dieser Situation fragte, ob die Trennung die richtige Entscheidung gewesen war. "Und genau in dem Moment hat mich dann mein Mann angerufen." An jenem Abend habe sie "dann unter Tränen und kitschig wie in einem Hedwig-Courths-Mahler-Film gesagt: 'Nein, ich liebe dich aber' und dann kamen wir tatsächlich wieder zusammen".

Schlussendlich hätten sie und Mahr "ganz viel geredet" und "gelernt und gemerkt, was wir aneinander haben", und so wieder zueinander gefunden, so Burkard. Es dürfte ein erleichternder Moment gewesen sein: "Wir waren einfach gottfroh, dass wir uns wiederhaben." Zu sehen ist das Interview hier.