Hautkrebs-Gefahr: Wer besonders betroffen ist und wie man ihn frühzeitig erkennt

Aktinische Keratosen sind raue, rötliche Hautveränderungen, die häufig mit einer weißlichen, verdickten Hornschicht bedeckt sind. Sie treten vor allem an Körperstellen auf, die über Jahre hinweg regelmäßig der Sonne ausgesetzt waren – etwa im Gesicht, auf der Kopfhaut oder an den Händen. Besonders ältere Menschen sind betroffen, da die Haut durch langfristige UV-Strahlung geschädigt wurde. Diese Veränderungen gelten als Präkanzerosen, also als mögliche Vorstufen von Hautkrebs. Sie können sich in ein Plattenepithelkarzinom der Haut weiterentwickeln, müssen es aber nicht. Tatsächlich bildet sich ein Teil der aktinischen Keratosen sogar spontan zurück. Dennoch zeigen genetische Untersuchungen, dass sie bereits Schäden enthalten, die auch in bösartigen Tumoren nachgewiesen werden.

Das Risiko, dass eine einzelne aktinische Keratose zu einem Plattenepithelkarzinom wird, liegt bei etwa einem Prozent. Wer jedoch mehr als 20 dieser Hautveränderungen in einem Bereich aufweist, hat ein deutlich höheres Risiko – hier entwickeln bis zu 20 Prozent der Betroffenen im Laufe ihres Lebens Hautkrebs. Eine frühzeitige Behandlung ist daher empfehlenswert, insbesondere bei einer größeren Anzahl an aktinischen Keratosen. Heute stehen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung, darunter lokal aufzutragende Cremes oder andere schonende Verfahren. Da sich Sonnenschäden über Jahre hinweg summieren, ist zudem konsequenter UV-Schutz die wichtigste Maßnahme, um das Risiko langfristig zu minimieren.