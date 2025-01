Melanom und Brustkrebs: Was ein neuer Kombi-Immuntherapie-Ansatz kann

In den vergangenen Jahren konnten Immuntherapien bei der Behandlung verschiedenster Krebserkrankungen bedeutende Erfolge verzeichnen. Bei manchen Betroffenen zeigen diese Wirkstoffe jedoch nach wie vor keine ausreichende Wirksamkeit.

Im Rahmen einer präklinischen Studie präklinische Forschung ist jene Phase, in der Substanzen oder Wirkstoffe in Tiermodellen oder Zellkulturen erforscht werden, bevor sie am Menschen getestet werden, Anm.) untersuchte Maria Sibilia, Leiterin des Zentrums für Krebsforschung der MedUni Wien, nun die Auswirkungen einer speziellen Kombinationsimmuntherapie.