Krebs: Welche Fortschritte es bei Impfungen als Therapie gibt

Bereits 2012 startete eine Studie mit 400 Frauen mit unterschiedlichen Formen von Brustkrebs in frühem Stadium. Eine Hälfte erhielt die Standardtherapie mit Chemotherapie oder anti-hormoneller Therapie, um den Tumor – vor einer Operation – zu verkleinern oder ganz zum Verschwinden zu bringen. Die andere bekam zusätzlich einen Impfstoff , der u. a. 27 Bausteine (Aminosäuren) eines Proteins (MUC-1) enthält, das sich bei rund 90 Prozent der Patientinnen auf der Oberfläche ihrer Brustkrebszellen befindet. Die Zusammensetzung des Vakzins war bei allen Frauen dieselbe. "Das Immunsystem wird durch die Impfung gegen diese Aminosäuren aktiviert und greift die Krebszellen an. Die ursprüngliche Hoffnung, dass bei geimpften Frauen mehr Tumoren verschwinden oder stärker schrumpfen, erfüllte sich aber nicht", sagt Singer, der Erstautor der Studie ist. Erste Daten wurden auf dem ASCO-Kongress veröffentlicht.

Allerdings wurden 289 Frauen bis zu sieben Jahre nachbeobachtet: "Und da sahen wir nach Ablauf dieser Zeit einen unglaublichen Effekt: Das Risiko, in diesem Zeitraum zu sterben oder Metastasen zu bekommen, war bei den geimpften Frauen halbiert." Die Studie wurde von der Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) an 19 Spitälern in ganz Österreich durchgeführt. "Es ist die erste Studie weltweit, die zeigt, dass eine Impfung gegen Brustkrebs im frühen Erkrankungsstadium effektiv ist", sagt Singer.

Ist diese Impfung bereits verfügbar, etwa im Rahmen weiterer Studien?

"Nein", sagt Singer. Da es sich um ein komplett unerwartetes Ergebnis handelte, gibt es derzeit auch noch keine groß angelegte Zulassungsstudie mit deutlich mehr Patientinnen und Patienten, um – im Optimalfall – die bisherigen Ergebnisse zu bestätigen. "Aber ich gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit solche Studien starten werden. Bis es zu einer Zulassung kommt, wird es aber noch einige Jahre dauern." Auch die eigentliche Ursache, die zu diesem guten Ergebnis geführt hat, muss noch erforscht werden. Eine Möglichkeit wäre die spezielle Zusammensetzung des Impfstoffs mit einer zusätzlichen Substanz und einer Hülle, die beide das Immunsystem stimulieren.

Von welchen Fortschritten in der Brustkrebstherapie profitieren Patientinnen und Patienten schon heute?

"Die größten Fortschritte der vergangenen Jahre waren die Immuntherapie – sie löst die Fesseln, die der Tumor dem Immunsystem anlegt – und Antikörper, die mit einer Chemotherapie beladen werden (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate): Der Antikörper bindet an die Krebszellen und bringt so die Chemotherapie zielgerichtet an die richtige Stelle." In Zukunft könnte – wie auch beim Hautkrebs – die Krebsimpfung mit Immuntherapien kombiniert werden. Singer betont aber auch: "Bei allen Fortschritten in der Therapie: Die besten Überlebenschancen bringt die Früherkennung mittels Mammografie."