Impfung gegen Krebs: "Es gibt erste ermutigende Studiendaten"

Huber spezialisiert sich auf den Gebieten Immunologie, Tumor-Abwehr und Stammzelltransplantation, u. a. am Karolinska-Institut in Stockholm oder dem Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle, USA. Ab 1984 Professor in Innsbruck, wechselt er 1990 nach Mainz und gründet dort einen außerordentlich erfolgreichen Sonderforschungsbereich „Tumorabwehr“ und ein erstes Zentrum für Krebsimmuntherapie. „Ich konnte dafür die international besten Köpfe wie Ugur Sahin und Özlem Türeci gewinnen.“