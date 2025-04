Wie effektiv ist das Mammografie-Vorsorgeprogramm in Österreich?

International gelten Mammografie-Früherkennungsprogramme als wichtig für das Senken der Brustkrebs-Sterblichkeit . Je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto besser und schonender ist sie behandelbar. Dem widerspricht Greil nicht, in der Studie sei aber nicht nachweisbar gewesen, dass seit Einführung des Brustkrebs-Screenings in Österreich mehr Brustkrebsfälle erkannt wurden.

40 Prozent der Frauen in der Altersgruppe gehen zur Mammografie

Tatsächlich liegt die Rate der Frauen, die das Mammografie-Screening-Programm nutzen, je nach Bezirk österreichweit zwischen zwölf und 51 Prozent. Insgesamt nahmen in den Jahren 2020/21 614.835 Frauen, das sind 40 Prozent der Frauen in der entsprechenden Altersgruppe, teil, heißt es in der vierten Evaluation des Programms, die vor rund einem Jahr veröffentlicht wurde. Zusammen mit den aus diagnostischen Gründen (Mammakarzinom-Verdacht) durchgeführten Mammografie-Untersuchungen komme man auf eine Abdeckung in der Zielgruppe auf 53 Prozent.

„Das Screening wurde vor elf Jahren eingeführt und man müsste Effekte sehen können. Wenn diese, wie in unserer Studie, nicht nachweisbar sind, braucht es eine Analyse auf gesamtösterreichischer Ebene. Man muss sich die Frage stellen, was das Früherkennungsprogramm bringen soll, welche Ziele es hat“, betont Greil, der mit Jahreswechsel als Primar der III. Medizin am Salzburger Uniklinikum in Pension ging, aber weiterhin als Wahlarzt und in der Forschung aktiv ist. Die Studie sei kein Argument gegen die Mammografie oder ein Aufruf, das Screening-Programm abzustellen, es müsse aber auf neue Beine gestellt werden, so Greil.