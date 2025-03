Große Fortschritte bei schonenderen Strategien gegen Brustkrebs

Studiengruppe

Die Studiengruppe für Brust- und Darmkrebs (ABCSG) organisiert von Wien aus in Österreich, aber auch im Ausland Studien zu neuen Behandlungsansätzen. Univ.-Prof. Michael Gnant ist seit 2006 Präsident der Organisation mit 70 Angestellten.

200 Publikationen

Das wissenschaftliche Ergebnis der bisher 80 Studien sind 200 Publikationen in hochrangigen Fachjournalen. In die größte waren Behandlungszentren in 20 Ländern weltweit eingebunden.

Mamografie zur Früherkennung

Bei jährlich mehr als 6.000 Frauen in Österreich wird Brustkrebs diagnostiziert – dank der Früherkennungs-Mammografien großteils im Frühstadium. Seit mehr als zehn Jahren werden Frauen zwischen 45 und 74 Jahren alle zwei Jahre zur kostenlosen Früherkennungsmammografie eingeladen. Frauen zwischen 40 und 45 sowie ab 75 Jahren können sich aktiv zur Teilnahme anmelden. Die österreichische Krebshilfe tritt dafür ein, dass die Einladungsschreiben an alle Frauen ab 40 Jahren verschickt werden - weil in der Altersgruppe zwischen 40 und 45 Jahren die Zahl der Krebsdiagnosen steigt.