Erfolge der Forschung: Krebs wird immer öfter zur chronischen Krankheit

Bessere Vorsorge und Früherkennung, präzisere Strahlentherapie und OP-Methoden, neue Medikamente: All das hat es möglich gemacht, dass 63 Prozent der Menschen , die zwischen 2015 und 2019 eine Krebsdiagnose erhalten hatten, fünf Jahre danach noch am Leben waren.

„Die Krankenschwester hat gesagt, ,Max, was tust du denn da, lass doch diesen armen Patienten in Frieden‘. Drei Monate später kam er gehend in die Ambulanz. Und heute schickt er mir Bilder von Wanderungen im Salzkammergut . So etwas war vor 2015 undenkbar.“

Immer wieder kommt die Frage, ob neue, teure Therapien auf Dauer finanzierbar sind. „Aber die Frage, was uns ein Patient kostet, die greift zu kurz“, betont der Onkologe. „Die Frage muss doch lauten: Was bringt der Gesellschaft ein Patient , der trotz seiner Erkrankung berufstätig bleiben kann? Der weiterhin die Enkelkinder vom Kindergarten oder der Schule abholen kann? Der gar nicht oder erst viel später im Leben pflegebedürftig wird?“

All diese Fortschritte wären nicht ohne Grundlagenforschung möglich: „Wir in der Klinik stehen auf den Schultern der genialen Forscher in den Laboren.“ Besonders diese Basisforschung, die neues Wissen generiert, gehöre stärker gefördert. Doch das Vertrauen in Wissenschaft ist in Österreich eher gering – im Vergleich von Umfragen in 68 Ländern rangiert Österreich nur auf Platz 53.

„Wobei ich diesbezüglich ja in einer anderen Welt lebe“, erklärt Zielinski: „Wer zu mir kommt, der will nur die modernsten Therapien haben – ganz egal, welche Technologie dahinter steht.“ Natürlich gebe es einige, „die zu Schwurblern abdriften, aber meist wird bei einer Krebsdiagnose jegliche Wissenschaftsskepsis sofort abgelegt“.