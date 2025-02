Warum Brustkrebs heute immer öfter junge Frauen betrifft

Brustkrebs als Krankheit im Wandel

"Auch in Österreich betrifft die Erkrankung in zunehmendem Maße jüngere Frauen", erklärt die Expertin, die dafür unterschiedliche Ursachen ausmacht. "Zum einen ist es eine Folge verstärkter Screening-Bemühungen und besserer Diagnostik, die uns Brustkrebs heute früher entdecken lässt."

Zum anderen seien auch Lebensstilfaktoren relevant: "Durch ungesunde Ernährung, Alkohol, Rauchen, wenig Bewegung sowie Adipositas und damit verbundene chronische Entzündungsprozesse erhöht sich das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken." Ein – in den vergangenen Jahren zunehmender beobachteter – früherer Einritt in die Pubertät, ebenso wie ein späterer in die Menopause, können das Brustkrebsrisiko ebenfalls beeinflussen.

Die Tatsache, dass Frauen sich heute später für ein Kind entscheiden oder nicht bzw. kürzer stillen, sei ebenfalls relevant. "Damit verbundene hormonelle Veränderungen können einen schützenden Effekt haben."

Neue Untersuchungen, wonach, Frauen, die bestimmte Hormonspiralen verwenden, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, sieht Exner unterdessen kritisch: "Hormonelle Verhütung über viele Jahre erhöht das Risiko schon, aber der Effekt ist minimal im Vergleich zu anderen Risikofaktoren und steht dem Nutzen von effektiver Verhütung entgegen."