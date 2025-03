Worum geht es?

Matthias Gaeta, ein queerer Creator, teilte am 8. Februar auf seinem Instagram-Profil ein Video, in welchem er seine negativen Erfahrungen mit Arztbesuchen beschreibt: "Als dicke Person zu Ärzten zu gehen, löste in mir immer schon Unbehagen aus. In meinem Kopf ist so indoktriniert, dass das [Anm. d. Red.: das Körpergewicht] die Ursache meiner Krankheit in jedem Fall sein wird, obwohl ich letzte Woche wegen einer Erkältung beim Arzt war. [...] Für mich als dicke Person ist es einfach nicht schön, so krass auf mein Körpergewicht reduziert zu werden."

Daher begrüße und unterstütze er die Initiative Holi, ein "gewichtsneutrales Gesundheitszentrum, wo gewichtsneutrale Medizin praktiziert wird."