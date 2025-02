Den Hass im Netz, den das Pärchen teilweise ertragen musste, war eine starke Belastungsprobe für die beiden. Nun äußert sich Palm dazu, warum ihr Partner so ein negatives Bild in der Öffentlichkeit hat.

Das sagt Romina Palm über die Kritik an ihrem Freund

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, warum so viele Menschen das Image von Wolf verwerflich finden. Darauf fand das Model klare Worte: "Er hat in der Vergangenheit ein paar Aussagen getroffen, die bei vielen negativ aufgestoßen sind. Kann ich auch verstehen. Auch er selbst sagt heute: würde ich so nicht mehr sagen/ machen. Aber ey - jeder lernt dazu und wird reifer/ klüger/alter."