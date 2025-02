2021 lernten sich Serkan und Samira Yavuz in der dritten Staffel der Dating-Show "Bachelor in Paradise" kennen. Der anfängliche Urlaubsflirt entwickelte sich zu einer ernsthaften Beziehung, aus der sogar zwei Töchter namens Nova Skye Sya und Valea Yael Roya hervorgingen.

Seitensprunggerüchte als Trennungsgrund?

Im Netz ging ein Reel von Reality-TV-Star Laura Lettgen (aka Laura Blond) viral, in dem sie erzählt, dass sie vor einigen Jahren auf einem Festival eine Begegnung mit einem vergebenen Mann hatte, der angeblich sehr an ihr interessiert war. Er soll gerade frisch ein TV-Format gedreht haben und sei zu dem Zeitpunkt eigentlich vergeben gewesen. In den sozialen Medien wurde spekuliert, ob es sich um Serkan Yavuz handelt.