Das große Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" am 26. November war an Dramatik, Impulsivität und Differenzen kaum zu überbieten. Die lautstarken Vorwürfe, die sich die Kandidaten und Kandidatinnen in Dauerschleife gegenseitig an den Kopf warfen, übertönten zeitweise die Moderation von Frauke Ludowig.