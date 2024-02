"Soziale Medien" als Feinde der Gesellschaft

Vereinfacht betrachtet sind es zwei Dinge: Die Akteure, die in Sozialen Netzwerken politische Debatten führen und, zweitens, das Geschäftsmodell von Snapchat, Pinterest & Co.

Das Geschäftsmodell ist ein simples: Die „Sozialen Medien“ sammeln Myriaden an Daten und Informationen über ihre Benutzer (Was interessiert, was kaufen, was unterhält sie, was macht ihnen Angst, etc.). Und diese Informationen verkaufen die Plattformen entweder direkt als Daten-Pakete weiter oder sie verwenden die Informationen, um damit maßgeschneiderte Werbung auszuspielen. Das bedeutet: Jeder einzelne User bekommt die Werbung, die bei ihm oder ihr maximal erfolgreich ist.

Für die Algorithmen, die entscheiden, was Kunden auf Facebook oder Pinterest sehen, ist von Belang, was die Aufmerksamkeit des Einzelnen gewinnt und bindet. Gesellschaftspolitisch relevante Faktoren wie Meinungsvielfalt oder Faktentreue spielen demgegenüber eine „sekundäre Rolle“. Anders gesagt: Facebook und Co wollen Werbung verkaufen und Geld verdienen. Ob dabei die Demokratie geschützt wird, ist nicht ihr vorrangiges Thema. Was heißt das nun für das Parlament, für die Demokratie – und wie kann man all dem gegensteuern?

Die Experten der Akademie geben mehrere Empfehlungen: Zunächst sollten Nationalratsabgeordnete einen „code of conduct“, also eine Art Verhaltenskatalog, verabschieden, wie man sich auf „Sozialen Netzwerken“ verhält. „Eine Vorbildfunktion in der politischen Kommunikation einzunehmen, wenn diese durch Steuergeld bezahlt wird, hätte eine hohe symbolische Wirkung“, sagt Kommunikationswissenschafter Matthias Karmasin, der Sprecher der Arbeitsgruppe der ÖAW.

Mittel- und langfristig appellieren die Experten dafür, in Medienkompetenz und demokratische Bildung zu investieren sowie die Medienförderung und Inseratenvergabe in Richtung Qualität zu verbessern. Qualitätsmedien sollten als „Gatekeeper“ im öffentlichen Diskurs fungieren.

