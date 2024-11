Auch wenn Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) in der 9. Staffel der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" ordentlich für Zündstoff gesorgt haben und es etliche Reibereien gegeben hat – die Show haben sie so verlassen, wie sie reingekommen sind: als Liebespaar. Nach Abschluss der Dreharbeiten gab sich die 23-Jährige zuversichtlich auf Instagram: "Wir können auch sehr viel Positives für unsere Beziehung mitnehmen."

Doch nun tauchte in den sozialen Netzwerken vermehrt das Gerücht auf, Tekin sei seiner Freundin in einem Hamburger Club fremdgegangen.

So manche User wollen das Ganze live vor Ort gesehen haben und heizen die Spekulationen mit Kommentaren wie "Es stimmt. Ich war an dem Abend auch im H1 in Hamburg & er hat mich genauso angesprochen. Er hat sich als 'Halil' vorgestellt und sagte mir, er kommt vom Bodensee" an.